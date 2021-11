Astazi, in regiunile extracarpatice valorile termice vor fi uşor mai scãzute decât în mod normal la aceastã datã, norii de nivel jos, prezenti la începutul zilei pe arii extinse, local vor persista peste zi şi izolat, se vor semnala ploi slabe sau burniţã. În restul zonelor cerul va fi mai mult senin. Pe crestele montane, trecãtor, vor fi posibile precipitaţii slabe mixte. Vântul va sufla slab şi moderat, cu unele intensificãri la munte, la altitudini mari şi deasemenea în sudul Banatului. Temperaturile maxime se vor încadra între 5 şi 12 grade. În zonele joase de relief, dimineaţa, pe alocuri se va semnala ceaţã.***

In Bucuresti, valorile termice vor fi uşor sub cele caracteristice perioadei, 2-4 grade dimineata si 8-9 grade la amiaza. Cerul va mai prezenta nori josi peste zi, in destramare catre seara. Vântul va sufla în general slab.***

La munte, in Carpaţii Meridionali şi Orientali valorile termice vor fi uşor mai scãzute decât în mod normal pentru aceastã perioadã, iar nebulozitatea joasã prezentã la începutul intervalului pe arii extinse, local va persista pe tot parcursul intervalului şi cu precãdere ziua, izolat, se vor semnala ploi slabe sau burniţã. În restul zonei montane cerul va fi mai mult senin în prima parte a intervalului, apoi se va înnora treptat şi cu totul izolat va ploua. Trecãtor, pe creste vor fi posibile precipitaţii slabe mixte. Vântul va sufla slab şi moderat, cu unele intensificãri la altitudini mari.