Președintele Politehnicii Iași, Adrian Ambrosie, a declarat astăzi că este dispus să renunțe să funcție dacă așa va decide Comitetul Director.

„Mă pun la dispoziția Comitetului Director. Și președintele executiv trebuie să fie evaluat. Din punctul meu de vedere, cred că mi-am făcut datoria. Am adus 500.000 de euro la club prin transferuri, am redresat situația economică, am oferit cele mai bune condiții, deplasări cu avionul, condiții bune de cazare, prime, salarii la zi.

Ca ieșean, doresc binele acestei echipe și nu țin de scaun, cum spun unii. Mă gândesc doar la binele echipei. Am lăsat demisia în alb, ca un gest de onoare”, a declarat Adrian Ambrosie.