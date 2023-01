Prima licitație a anului va fi la Cluj în 12 ianuarie. Fiscul scoate la vânzare următoarele autotutisme:

Renault Megane, an 2007 (3.675 de lei);

Autoutilitară Peugeot Boxer din ( 24.050 de lei).

Licitație la Gherla

În localitatea Gherla, ANAF organizează o licitație în 13 ianuarie și va încerca să vândă mai multe autovehicule:

Autoutilitară Renault Master, an 2011- 20.200 de lei;

Audi A8, an 2011, 390.734 km la bord – 39.100 de lei;

Autoutilitară Mercedes Benz Sprinter, an 2006, 463.435 km la bord, cu 11.950 de lei;

Volkswagen 70X02C/Caravelle (1997) – 4.200 de lei;

MCC tip Smart (2000) – 2.250 de lei;

Cap tractor Iveco Stralis, an 2010 – 87.000 de lei.

ANAF organizează o licitație la Brașov

În data de 16 ianuarie, ANAF organizează o licitație la Brașov pentru următoarele autoturisme:

Autoutilitară Volkswagen, an 2007, 302.250 km la bord (preț de pornire 5.883 de lei);

Dacia Dokker, an 2014, 286.533 km la bord ( 9.199 de lei).

Licitație la Sibiu

În 17 ianuarie va fi scos la vânzare la Sibiu un Audi 4F A6 din 2010 (33.720 de lei).

Tot la Sibiu, în 19 ianuarie, Fiscul va încerca să vândă un Ranault Kangoo, an 2002, 393.504 km la bord ( 5.000 de lei) și un Renault Megane Scenic, an 2008, cu 328 956 km la bord ( 9.500 de lei).

Licitații la Dej, Oradea și Bacău

În 26 ianuarie va fi licitație la Dej unde sunt scoase la vânzare trei autoutilitare:

WV, an 2006, motorină (8.850 de lei);

N2 Iveco, Eurocargo, an 2001 (12.250 de lei);

Dacia Doker, an 2018 (21.900 de lei).

În aceeași zi, dar la Oradea vor fi scoase la licitație următoarele mașini:

Iveco Magirus (26.600 de lei);

Iveco Magirus Stralis 450 ( 28.100 de lei);

Renault Magnum ( 27.100 de lei);

Volkswagen Crafter 2 EKE ( 2.000 de lei).

Tot în 26 ianuarie, va avea loc o licitație și la Bacău unde va fi scos la vânzare un autobuz Temsa (2006) cu 501.151 km la bord la un preț de 35.127 de lei.

Cei care vor să participe la aceste licitații trebuie să depună cu cel puțin o zi înainte o ofertă de cumpărare, dovada plății taxei de participare (10% din prețul de pornire), dar și o copie după actul de identitate, potrivit hotnews.ro.