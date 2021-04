Preşedintele Klaus Iohannis a declarat, marţi, că PNL ar trebui să reacţioneze politic în cazurile preşedintelui CJ Iaşi, Costel Alexe, şi al primarului municipiului Iaşi, Mihai Chirica, urmăriţi penal de DNA, respectiv DIICOT. “Ar fi cazul să reacţioneze politic şi PNL, dacă nu o vor face în următoarele zile, voi avea o discuţie pe această speţă”, a spus şeful statului, într-o conferinţă de presă, la Palatul Cotroceni.

“Sunt nevinovat și am convigerea că voi demonstra acest lucru în instanță, dar, în acest moment, consider că este un gest de onoare să mă autosuspend din funcția de președinte al PNL Iași.

Partidul Național Liberal a susținut permanent lupta împotriva corupției prin toate măsurile pe care le-a luat nu doar de când este la guvernare, ci și când a fost partid în opoziție. Și eu personal am susținut lupta împotriva corupției, am promovat integritatea în activitatea mea politică și așa voi proceda și de acum înainte.

Am încredere că îmi voi demonstra nevinovăția în justiție, iar, până atunci, vreau să mă asigur că această nouă calitate pe care o am în dosar nu va afecta în niciun fel activitatea și imaginea filialei. Echipa PNL Iași este profesionistă, am muncit foarte mult să construim programul de guvernare și viziunea de dezvoltare a comunității și am reușit să obținem cele mai bune rezultate pentru PNL la ultimele cicluri electorale.

Sunt un om de echipă, dar consider că este cel mai corect ca toate implicațiile pe care le produce acest dosar să le gestionez la nivel personal.

Am încredere în colegii mei și știu că vor susține activitatea filialei și politicile liberale, astfel încât să păstreze pozitia PNL ca cea mai puternică formațiune politică județeană.

Voi continua activitatea de președinte al Consiliului Județean și voi demonstra împreună cu echipa pe care am format-o că putem implementa programul de guvernare pe care l-au votat ieșenii și că administrația liberală este un exponent al schimbării în bine.

Sunt încrezător că instanțele de judecată își vor face corect treaba, iar în final se va demonstra că sunt un om de bună credință”, afirmă Costel Alexe într-un comunicat de presă.

DNA a anunțat în luna ianuarie că a început urmărirea penală față de Costel Alexe. Fostul ministru e suspectat că a cerut și primit 22 de tone de tablă în valoare de 103.000 lei. Tabla provenea de la un depozit neînchis, pentru care România a fost condamnată la Curtea de Justiție a Uniunii Europene.