Cutremurul de ieri, din Gorj, a avut peste 90 de replici. Intensitatea epicentrala a fost de 6 spre 7 grade, dar au fost si localitati unde intensitatea a depasit magnitudinea 7. Cutremurul s-a simtiti in Serbia, Ungaria, la Cluj si in partea de nord a Romaniei.

Director INFP: Seismul de ieri din Gorj a fost o surpriza

Intrebat, astazi, intr-o conferinta de presa sustinuta la sediul INFP cum explica producerea unui cutremur cu magnitudine mare daca in acea zona seismica maxima poate fi de 5.2 – 5.4, directorul INFP, Constantin Ionescu, a replicat: “Este o zona seismica cunoscuta de seismologi, are o activitate slaba si moderata. Ce s-a intamplat ieri si alaltaieri e practic cea mai mare activitate seismica inregistrara in decurs de 200 ani. A fost o surpriza, calculele noastre aratau o magnitudine maxima de 5.5.”

Harta de hazard seismic in zona se va schimba – avertismentul INFP

Potrivit expertilor seismologi, o singura data in istorie, in 43, s-a produs un cutremur de 5,2. Asadar, in zona putem vorbi despre o intensificare pronuntata a intensitatii, iar acest lucru va schimba putin harta de hazard seismic in zona.

Intrebati daca Gorjul va deveni “noua Vrancea”, acestia au replicat: “Nu, in niciun caz, se va estima o magnitudine de maxim 6.”

Datele centralizate de INFP, mai spun specialistii, au un istoric de aproximativ 200 de ani. Asta inseamna ca datele sunt insuficiente. Ce se va intampla peste 100 de ani este greu de prevazut, atrag atentia acestia.

“Aceste cutremure care apar mai rar apar pe un fond pe care este foarte greu sa il previi”, au mai spus specialistii.

“Toate datele pe care le furnizam au o marja de eroare, un plus/minus. De asta de multe ori realitatea intra in marja de eroare. In rapoartele noastre introducem marja de eroare”, au mai spus specialistii.

“Aparatura nu prezice, inregistreaza miscarea de la momentul cand se produce. Reteaua seismica romaneasca este una din cele mai dense din Europa. Participa la diverse proiecte europene”, a spus Constantin Ionescu.

Cercetator: Pamantul nu poate fi pus intr-o formula. E foarte greu sa previi viitorul

Intrebati daca exista posibilitatea ca magnitudinea sa fie depasita, Mihail Diaconescu, cercetator stiintific, a explicat: “Putin probabila sa fie depasita. Energia a fost eliberata, sistemul e intr-un proces de reechilibrare. Replicile sunt asteptate din ce in ce mai mici, dar se poate lua in calcul si o replica mai mare, peste 4 grade. Legat de ce nu am putut preveni, aceste sisteme de forte din scoarta au un caracter complex, haotic. E greu sa spui cu exactitate, neavand date suficiente la acele adancimi, ce se va intampla in viitor. Pamantul nu poate fi pus intr-o formula. Nu exista nicio modalitate de a face predictii, la nivel mondial. O predictie trebuie sa aiba un aparat fizico-matematic in spate ca sa fie acceptata la nivel stiintific.”