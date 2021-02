Un bărbat şi-a primit pedeapsa la mai bine de jumătate de an după ce a furat circa 2.000 de lei de la Mănăstirea Hadâmbu, din Iaşi. Alin Ginel va sta doi ani şi 10 luni la închisoare şi va plăti o amendă de 2.490 de lei, judecătorii luând în calcul şi condamnări primite de individ la alte instanţe din România. Pentru că Mănăstirea Hadâmbu, prin reprezentantul ei, a renunţat la pretenţiile civile, lui Alin Ginel îi va fi confiscată doar suma de 200 de lei, reprezentând parte din prejudiciu.

Cu un rucsac în spate şi pantaloni scurţi, hoţul a intrat liniştit în biserica mănăstirii. Apoi, cu o cheie care s-a potrivit perfect, a deschis cutia milei din care a luat aproximativ 2.000 de lei. La finalul operaţiunii, care a durat cam două minute, bărbatul a închis cutia milei şi a plecat grăbit către ieşirea din mănăstire. Hoţul a plecat cu o maşină luată ”la ocazie” spre oraş, acolo unde s-a cazat la un hotel. Alin Ginel a declarat că din cutia milei a furat doar 12 lei, iar camera în valoare de 160 de lei a fost plătită din banii scoşi din contul personal, titrează presa locală

„Pe 29 iunie 2020, am mers cu o maşină de ocazie la Mănăstirea Schit Hadâmbu, fără a avea vreun motiv special. Am ajuns în jurul orei 12:30 şi am intrat în biserică, mi-am lăsat ghiozdanul pe un scaun, după care am ieşit. În biserică nu era nicio persoană şi nici în curtea acesteia, aşa că am mers la cutia milei. Am folosit o cheie de mobilier pe care o aveam asupra mea şi a deschis capacul cutiei milei. Am deschis de mai multe ori capacul pentru că îmi plăcea, dar, la un moment dat, cheia s-a rupt în sistemul de închidere. După ce am deschis cutia, am constatat că, în interior, sunt doar 12 lei, pe care i-am luat, pentru că îmi era foame. Am pus banii în rucsac şi am plecat cu o maşină de ocazie către Iaşi”, a declarat individul în vârstă de 30 de ani.

