Anunțul că TAROM urmează să renunțe la cursa directă Iași – Cluj, acesta fiind al 16-lea zbor pe care Aeroportul Iași îl pierde de când este condus de un reprezentant al PSD a atras o reacție dură a deputatului Marius Bodea.

Parlamentarul liberal condamnă cu vehemență indolența actualei conduceri a aerogării ieșene, care nu face nimic pentru a recupera aceste rute.

“Este inadmisibil cum PSD își bate joc de singurul obiectiv cu adevărat important din acest oraș. Pierderea conexiunii directe cu orașul Cluj-Napoca, la fel cum s-a întâmplat cu Timișoara, ne izolează și mai mult de zonele dezvoltate, iar asta se va resimți în economia locală, pentru că va fi afectat grav mediul de business. Mai mult, dispar oportunitățile de colaborare cu mediul academic și cel cultural între cele două orașe conectate.

În 2016, când încă eram manager al Aeroportului Iași, reușeam o premieră în ultimii 25 de ani: Iașul era conectat direct cu două orașe importante din vestul țarii, în condițiile în care singura legătură internă era cu Bucureștiul. Astăzi, acest moment istoric este îngropat de un PSD care nu a fost în stare să negocieze pentru niște rute credibile și durabile, dar care tot s-a lăudat în spațiul public cu investiții de modernizare pregătite deja de mine și echipa mea, ori cu negocieri cu noi companii, despre care nu mai auzim nimic.

În patru ani de când am plecat de la aeroport, s-au pierdut 16 rute! Cum justifică actuala administrație a aerogării aceste pierderi în lanț? Ce face concret pentru a restabili conectivitatea și mobilitatea în zonă? Poate directorul aeroportului să explice cum s-a ajuns în acest impas? Mă îndoiesc că își va recunoaște incompetența. Un lucru e cert: PSD are pe mâini o investiție care aduce plus valoare comunității noastre și care contribuie la bunăstarea a sute de mii de locuitori, dar care, acum, sub conducerea PSD, riscă să fie distrusă definitiv dacă nu se iau măsuri urgente. Trag un semnal de alarmă și îi invit pe toți ieșenii să semneze petiția pentru demiterea urgentă a actualului director al Aeroportului Iași https://www.petitieonline.com/cerem_demiterea_directorului_aeroportului_iai”, a declarat Marius Bodea, Preşedintele Biroului Politic Local al PNL Iaşi.