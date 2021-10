Redeschiderea Spitalului de la Lețcani se amână. Unitatea mobilă putea să foloseasca doar 12 paturi ATI din cele 48, dar nici măcar acestea nu mai pot fi folosite din cauza lipsei de oxigen. Directorul DSP Iași spune că nu a fost instalat stocatorul de oxigen în unitate, iar pacienții nu pot fi ventilați. Situația este dramatică la Iași, unde nu mai există niciun loc disponibil, iar pacienții își așteaptă rândul pe tărgi. Deși secțiile ATI sunt sufocate, autoritățile au ținut închisă unitatea medicală de la Lețcani timp de 8 luni de zile.

“La unitatea de la Letcani se fac in continuare eforturi pentru a fi deschisă. Problema este că nu avem o soluție alternativă pentru oxigen. Deoarece nu a fost instalat încă stocatorul de oxigen. Iar o soluție cu tuburi nu este posibilă pentru că nu sunt suficiente tuburi dat fiind consumul imens de oxigen in toate spitalele care tratează pacienți Covid. In funcție de viteza cu care firma va instala stocatorul, vom avea și o altă alternativă pentru terapie cu oxigen si se vor putea interna primii pacienti. Dimineața, în aplicație toate locurile erau ocupate, erau si locuri suplimentare pe tărgi, deci pacienți care stateau in ATI pe tărgi, deci peste numărul de locuri normal care există în secție. La unitatea de primire urgențe, de asemenea, toate locurile cu oxigen sunt ocupate”, a declarat Vasile Cepoi, directorul DSP Iasi.

Spitalul Mobil de la Lețcani se redeschide, astăzi, cu doar 12 paturi din 48

