De astăzi, Spitalul Mobil de la Lețcani se redeschide cu doar 12 paturi de ATI din cele 48 autorizate. Spitalul are în continuare probleme la alimentarea cu oxigen și nu poate susține mai multe paturi. Deși secțiile ATI din Iași sunt sufocate de pacienți în stare gravă, autoritățile au ținut închisă unitatea medicală de la Lețcani timp de 8 luni de zile.

“E o situatie disperata la nivelul tuturor zonelor care ingrijesc Covid pentru ca numarul pacientilor in stare grava e foarte mare. Numarul paturilor disponibile care pot asigura oxigen e limitat. Activitatea de manageriere a paturilor libere e foarte grea, activitatea servicului de ambulanta e ingreunata. Pentru garda de azi, paturile inseamna o gura de aer. Au trecut prin mana noastra, in cele cateva ore de noapte, 30 de pacienti, 20 i-am internat in diverse zone, pentru alte doua persoane asteptam sa se faca externari pentru a le trata in paturi libere. La serviciul de la UPU de la Spitalul “Sfantul Spiridon” s-au primit permanent noaptea trecuta pacienti”, a declarat, intr-o interventie la Realitatea PLUS, Carmen Dorobat, fost manager la Spitalul de Boli Infecțioase “Sf. Parscheva”, din Iași.

Intrebata daca printre pacientii Covid de aseara au fost si persoane care s-au dus la moastele Sfintei Parascheva, Dorobat a replicat: “Nu am avut niciun pacient care sa vina de la moaste. E putin probabil ca un astfel de pacient sa vina la spital, de la momentul infectarii pana la aparitia simptomelor este o perioada de timp.”

“In zona de pelerinaj am vazut ordine, pe masura ce se intra stateau la o distanta corespunzatoare si cu masca”, a mai spus Carmen Dorobat.

Sursa: Realitatea de Realitatea Medicala