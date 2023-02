După ce liderii europeni au stabilit că mașinile pe benzină și gaz trebuie să fie interzise până 2035, o altă măsură importantă ar urma să combată schimbările climatice: fermele de animale.

Pentru a menține încălzirea globală la cel mult 1,5 grade Celsius, emisiile de carbon trebuie să fie reduse cu 45% până în 2030 și să ajungă la zero net până în 2050.

Oamenii de știință spun că Pământul este deja cu aproximativ 1,1 grade Celsius mai cald decât acum 200 de ani, iar emisiile continuă să crească.

ONG-ul Greenpeace cu sediul în Amsterdam anunța în 2020 că Uniunea Europeană ar trebui să scadă consumul de carne cu 71% până în 2030 și cu 81% până în 2050, pentru a reduce poluarea din agricultură.

În plus, susțin activiștii de mediu, o mare parte din carnea produsă nici nu ajunge pe masă, ci la gunoi. Cantitatea reală de carne pe care o mănâncă în medie un european ar fi sub 460 de grame, adică mai puțin de trei burgeri pe săptămână, susține Greenpeace.

Europenii mănâncă de două ori mai multă carne decât media globală și de trei ori mai multe lactate. Cea mai multă carne se consumă în Spania, unde un locuitor ajunge să mânânce în jur de 100 de kilograme de carne pe an. Spaniolii trebuie să reducă acest consum cu 76% până în 2030, adică o persoană să consume o medie de 34 de kilograme de carne pe an.

România este pe locul 25 în Uniune cu un consum de aproape 64 de kilograme de carne pe an la un locuitor. Așadar, un român trebuie să renunțe la cel puțin 40 de kilograme de carne pe an până în 2030 și să trăiască doar cu 12 kilograme de carne pe an până în 2050.

Ca să ajute omul de rând să facă față acestui nou stil de viață cu mai puțină carne, agențiile de publicitate nu vor mai avea voie să promoveze carnea. Orașul olandez Haarlem va interzice din 2024 reclamele pentru produse de proveniență animală.

Toată industria alimentară poluează, spun specialiștii. De la mașinile agricole, îngrășăminte, transporturi și preparare, până la vânzarea și gătirea preparatelor din carne – toate acestea reprezintă 60% din emisiile de carbon cu efect de seră. Un raport al presei americane arată că cea mai mare parte a cărnii în 2040 nu va proveni de la animale moarte. Aceasta va fi fie crescută în cuve cu celule stem în laboratoare, fie pe bază de plante care imită gustul cărnii.