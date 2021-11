Muzeul Național al Unirii Alba Iulia organizează în perioada 25-26 noiembrie 2021, Sesiunea Științifică Unitate, Continuitate și Independență în Istoria Poporului Român. 103 ani de la Marea Unire (1918 – 2021). La această manifestare devenită deja tradiție ca să aibă loc în preajma Zilei Naționale a României, vor participa specialiști de la instituții muzeale sau universitare din România (Oradea, Cluj-Napoca, Sibiu, Suceava, Iași, București, Sighișoara, Deva, Constanța, Craiova, Zalău, Piatra-Neamț, Satu Mare și Alba Iulia) dar și din străinătate (Serbia, Polonia, Suedia, USA, Ucraina și Brazilia).

Lucrările conferinței, care vor fi împărțite în 4 secțiuni, Arheologie, Istorie, Conservare-restaurare și Museikon, se vor desfășura în mediul on-line, putând fi urmărite pe https://www.facebook.com/ muzeulnationalaluniriialbaiuli a., începând de joi, 25 noiembrie 2021, ora 10:00.

Evenimentul este organizat de Consiliul Județean Alba și Muzeul Național al Unirii Alba Iulia.

Program general

Sesiunea Științifică „Unitate, Continuitate și Independență în Istoria Poporului Român. 102 Ani de la Marea Unire (1918 – 2021),

99 de Ani de la Încoronarea Regilor României Mari la Alba Iulia”

Joi, 25 noiembrie 2021

Ora 10.00 – 13.00 susținerea lucrărilor pe secțiuni

Ora 13.00 – vernisaj expoziție – Din patrimoniul Muzeului Național al Unirii Alba Iulia. Colecția Elie Bufnea, Sala Unirii

Ora 15.00 – 19.00 susținerea lucrărilor pe secțiuni

Vineri, 26 noiembrie 2021

Ora 9.00 – Vernisaj Expoziție „Ceramica glazurată romană din colecția Muzeului Național al Unirii Alba Iulia”, Sala Unirii, spațiile expoziționale „Alba Iulia”

– Lansare catalog ”Roman Lead-Glazed Ceramics from the Collection of the National Museum of the Unification Alba Iulia”, prezintă dr. Viorica Rusu Bolindeț, Sala Unirii, spațiile expoziționale „Alba Iulia

Ora 9.00 – 13.00 susținerea lucrărilor

Secțiunea ARHEOLOGIE

joi, 25 octombrie 2021, Mansardă Sala Unirii, aripa Nord

orele 10.00 – 13.00

Moderatori: Viorica Rusu-Bolindeț, Iosif Vasile Ferencz

Mar Rey-Solé, Ioan Alexandru Bărbat – University of Barcelona, Faculty of Geography and History, Department of History and Archaeology, Section of Prehistory and Archaeology, Barcelona, Muzeul Civilizației Dacice și Romane, Deva

Petrografia utilajului litic cioplit din așezarea neolitică timpurie de la Șoimuș-Teleghi. Studiul de caz al silicolitelor

Sabin Adrian Luca, Florentin Perianu, Anamaria Tudorie, Gabriel Rustoiu, Cristinel Fântâneanu – Muzeul Național Brukenthal Sibiu, Universitatea „Lucian Blaga” Sibiu, Muzeul Național al Unirii Alba Iulia

Cercetări arheologice la Tărtăria – Gura Luncii (jud. Alba). Campania anului 2021

Cătălin Nicolae Rișcuța – Muzeul Civilizației Dacice și Romane Deva

Un vas aparținând Bronzului Timpuriu și implicațiile sale cultural-cronologice

Horia Ciugudean, Colin P. Quinn, Jess Beck – Muzeul Național al Unirii Alba Iulia, Hamilton College, Vassar College

Proiectul MARBAL: rezultatele preliminare ale campaniilor 2018-2019 în cimitirul aparținând Bronzului timpuriu de la Râmeț-Gugu (jud. Alba)

Beatrice Ciută – Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia

Analiza arheobotanică a unui lot de semințe provenite din situl de epoca bronzului de la Oarța de Sus (jud. Maramureș)

Iosif Vasile Ferencz – Muzeul Civilizației Dacice și Romane Deva

Noi artefacte celtice descoperite în sud-vestul Transilvaniei

Anca Timofan, Andrei Iosif Buta – Muzeul Național al Unirii Alba Iulia, cercetător independent

Locuirea de la Apulum. O nouă casă romană descoperită în zona civilă a castrului legiunii a XIII-a Gemina (str. Nicolae Titulescu, nr. 20)

Anca Timofan – Muzeul Național al Unirii Alba Iulia

Un parc arheologic urban la Alba Iulia – context, concept, utilitate, relevanță, instrumente și strategii de implementare, dificultăți. (Programul ArcheoDanube – Archaeological Park in Urban Areas)

Viorica Rusu-Bolindeț1, Florin-Ovidiu Botiș2, dr. Dan Anghel3, Călin Șuteu4, dr. Matei Drîmbărean5, MA Claudiu Hancheș6, Radu Florin Turuș6, Raul Mihai Ungur 6, Vlad Ioan Ciur7 – Muzeul Național de Istorie a Transilvaniei, Cluj-Napoca1, drd. UBB2, MNUAI3, SC Gigapixel SRL4, DJC Alba5, Universitatea “1 Decembrie 1918”, Alba Iulia6, student, Facultatea de Istorie a Universității București7

Praetorium consularis de la Apulum. Rezultatele preliminare ale cercetărilor arheologice din campania 2021

Ilie Lascu, Radu Ota – Muzeul Național al Unirii Alba Iulia

Descoperiri arheologice din zona extramurană a așezării de tip canabae de la Apulum

Secțiunea ARHEOLOGIE

joi, 25 octombrie 2021, Mansardă Sala Unirii, aripa Nord

orele 15:00 – 19:00

Moderatori: Mariana Egri, Călin Cosma

Mariana Egri, Matthew McCarty, Aurel Rustoiu, Andreea Drăgan, Adrian Căsălean, Montana Pușcaș – Institutul de Arheologie și Istoria Artei, Academia Română, Filiala Cluj-Napoca, University of British Columbia, Institutul de Arheologie și Istoria Artei, Academia Română, Filiala Cluj-Napoca, Institutul de Arheologie și Istoria Artei, Academia Română, Filiala Cluj-Napoca, Muzeul Civilizației Dacice și Romane Deva, Terra Analitics

Villa rustica de la Oarda-Bulza-campaniile 2019-2021

Vasile Moga – Alba Iulia

Observații asupra religiei aurarilor de la Alburnus Maior

Anca Matiș, Cristinel Fântâneanu, Ovidiu Oargă – Muzeul Național al Unirii Alba Iulia

Cercetarea arheologică preventivă de la Micia, campaniile 2020-2021. Aspecte generale

Radu Ciobanu – Muzeul Național al Unirii Alba Iulia

Augustus, fiul lui Apollo – repere ideologice și arhitectură sacră

Sorin Nemeti – Universitatea „Babeș-Bolyai” Cluj-Napoca

Cernunnos sau Mercurius Heliopolitanus? Altarul de la Sucidava rediscutat

Ana Cristina Georgescu-Hamat, Tiberiu Potârniche – Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța

Call Me by My Name! Despre cameele cu reprezentări feminine din colecția MINA Constanța

Ștefan Georgescu – Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța

Despre opaițele cu volute la Tomis

Vitalie Bârcă – Institutul de Arheologie și Istoria Artei Cluj-Napoca

Piatra cu semn tamga de la Tansa (jud. Iași, România). Observații pe marginea atribuirii și datării acesteia

Călin Cosma, Gabriel Balteș, Cristian Florescu – Institutul de Arheologie și Istoria Artei din Cluj-Napoca, Muzeul Național al Unirii Alba Iulia

Cimitirul de sec. VII-VIII de la Sâncrai (jud. Alba) în contextul descoperirilor avare din Transilvania

Horia Ciugudean1, Monica-Elena Popescu2, Aurel Dragotă3 – Muzeul Național al Unirii Alba Iulia1, Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu2,3

„Bulgaria de la nordul Dunăriiˮ reflectată în descoperirile arheologice de la Alba Iulia-Stația de Salvare

Claudiu Purdea – Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia

Artefacte medievale recuperate de autoritățile judiciare în dosarele privind infracționalitatea în domeniul patrimoniului arheologic din Munții Șureanu

Secțiunea ARHEOLOGIE

vineri, 26 octombrie 2021, Mansardă Sala Unirii, aripa Sud

orele 9.00 – 13.00

Vernisaj Expoziție „Ceramica glazurată romană din colecția Muzeului Național al Unirii Alba Iulia” – ora 9.00, Sala Unirii, Spațiile expoziționale „Alba Iulia”

Lansare catalog ”Roman Lead-Glazed Ceramics from the Collection of the National Museum of the Unification Alba Iulia”, prezintă dr. Viorica Rusu Bolindeț, Sala Unirii, Spațiile expoziționale „Alba Iulia”

Workshop Importuri și producție locală în provincia Dacia – ora 9.30

Dorel Bondoc, Gabriela Filip – Muzeul Olteniei Craiova

Vase romane glazurate de la Slăveni și Cioroiu Nou

Emanoil Pripon – Muzeul Județean de Istorie și Artă Zalău

Ceramica glazurată de la Porolissum. Clădirea LM1 (Taberna)

Viorica Rusu Bolindeț, Beatrix Mago – Muzeul Național de Istorie al Transilvaniei

Câteva considerații preliminare privind producerea ceramicii glazurate în centrul ceramic de la Micăsasa

Mariana Egri, Andreea Drăgan – Institutul de Arheologie și Istoria Artei, Academia Română, Filiala Cluj-Napoca

Convivialitate locală – conexiuni regionale. Studiu de caz: ceramica de import din mithraeum-ul III de la Apulum

Luciana Nedelea – Universitatea „Babeș-Bolyai” Cluj-Napoca

Ulcioare pentru vin cu formă rară identificate la Potaissa și Napoca. O „rudăˮ îndepărtată a vaselor de tip Krater

Anca Timofan – Muzeul Național al Unirii Alba Iulia

Atelierul lui Caius Iulius Proclus de la Ampelum (proiect UEFISCDI Glazex 352PED/2020)

George Bounegru – Muzeul Național al Unirii Alba Iulia

Ceramica glazurată din necropolele romane de la Apulum (proiect UEFISCDI Glazex 352PED/2020)

Claudiu Tănăselia – INCDO INOE 200 ICIA Cluj-Napoca

Modern analytical techniques used for glazed ceramic sample investigation (proiect UEFISCDI Glazex 352PED/2020)

Ilie Lascu, Dan Anghel – Muzel Național al Unirii Alba Iulia

Tipologia ceramicii romană cu glazură plombiferă de la Apulum (proiect UEFISCDI Glazex 352PED/2020)

Dan Anghel, Claudiu Tănăselia – Muzeul Național al Unirii Alba Iulia, INCDO INOE 200 ICIA Cluj-Napoca

Ceramica romană glazurată. Aspecte tehnologice (proiect UEFISCDI Glazex 352PED/2020)

Secțiunea ISTORIE

joi, 25 noiembrie 2021, Aula Mică, Universitatea „1 Decembrie 1918”

din Alba Iulia, corp C

orele 10.00-13.00

Moderatori: Ioana Rustoiu, Marius Rotar

Alexandru Porțeanu – Institutul de Istorie Nicolae Iorga al Academiei Române, București

Pergamentul Unirii în lumina unor cercetări recente

Ioana Rustoiu – Muzeul Național al Unirii Alba Iulia

Portretele regilor României Mari de la Alba Iulia și pictorii acestora

Mihai Tudosă – Complexul Muzeal Național Neamț

Presa în timpul Refugiului. Studiu de caz: Ziarul „România, organ al apărării naționale”

Marius Cristea – Muzeul Național al Unirii Alba Iulia

Legiunea română din Siberia. De la Brest Litovsk la Legiunea Cehoslovacă

Diana Iancu – Muzeul Țării Crișurilor Oradea – Complex Muzeal

Gheorghe Miculaș – Personalitate a Episcopiei Greco-Catolice de Oradea

Ioana Ursu – Muzeul Național al Unirii Alba Iulia

Lirica Încoronării. Elogii versificate aduse suveranilor în presa locală și națională

Marius Rotar – Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia

„Războiul de la Șosea”: violența gentlemenilor în rugbyul românesc interbelic

Dragoș Ursu – Muzeul Național al Unirii Alba Iulia

Contextul politic al Încoronării

Ora 13.00 – vernisaj expoziție – Din patrimoniul Muzeului Național al Unirii Alba Iulia. Colecția Elie Bufnea, Sala Unirii

Secțiunea ISTORIE

joi, 25 noiembrie 2021, Aula Mică, Universitatea „1 Decembrie 1918”

din Alba Iulia, corp C

orele 15:00 – 19:00

Moderatori – Florin Bogdan, Georgeta Deju

Gheorghe Anghel – Muzeul Național al Unirii Alba Iulia

O conscripție a străzilor din Alba Iulia din anul 1698

Andrei Pogăciaș

Uvertura Războiului lui Eugeniu de Savoia – Bătălia de la Petrovaradin 1716

Georgeta Deju – Muzeul Civilizației Dacice și Romane Deva

Carte străină veche imprimată în secolul al XVI-lea, din biblioteca muzeului din Deva

Diana Kinces – Muzeul Județean Satu Mare

Reconstituirea memoriei sătmărene. 130 de ani de activitate muzeală sătmăreană

Florin Bogdan – Muzeul Național al Unirii Alba Iulia

Două cărți vechi din biblioteca mănăstirii de la Blaj aflate în colecțiile Muzeului Național al Unirii Alba Iulia

Nicolae Jan, Constantin Ciorea – Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, Facultatea de Teologie Ortodoxă

Părintele Florea Mureșanu (1909-1963) și micro-istoria predicii în Transilvania

Nicolae Teșculă – Muzeul de Istorie Sighișoara

Din activitatea muzeului din Sighișoara în perioada 1925-1933

Ioan Maria Oros – Asociația Bibliotecarilor și Bibiofililor „Amor Librorum Unit Nos” din România, Zalău

Semnătura – un teritoriu neexplorat în istoriografia românească, considerații finale

Adriana Țuțuianu – Muzeul Național al Unirii Alba Iulia

Evoluția portului popular în câteva localități din Zona Tîrnavei Mici (județul Alba)

Roberto-Alexander Smarandache – Biblioteca Județeană „ASTRA” Sibiu

Familia în spațiul germanic în perioada evului mediu timpuriu

Cosmin Leah – Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, Școala Doctorală de Teologie

Alba Iulia și rolul ei în înfăptuirea și păstrarea identității neamului

Secțiunea ISTORIE

vineri, 26 noiembrie 2021, Aula Mică, Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, corp C

orele 09.00-13.00

Moderatori: Ioana Ursu, Liviu Pleșa

Florin-Cătălin Petruța – Muzeul Județean Mureș

1 Decembrie 1918. Culisele evenimentelor de la Marea Unire

Tudor Roșu – Muzeul Național al Unirii Alba Iulia

Vizita lui Carol al II-lea la Alba Iulia în 1934

Marius Diaconescu – Universitatea din București

Contribuția României la Fondul Agrar pentru rezolvarea problemei optanților maghiari (1931-1940)

Ionela Simona Mircea – Muzeul Național al Unirii Alba Iulia

Alba Iulia interbelică în istoriografie

Liviu Pleșa – Consiliul Naţional pentru Studierea Arhivelor Securității

Politica națională în viziunea teoretică a P.C.R.

Alexandra-Iulia Nuc – Universitatea „Babeș-Bolyai” Cluj-Napoca

Vizita Lui Chivu Stoica în India (martie 1958)

Tudor Sălăgean1, Călin Neamțu2, Radu Comes3, Dana Câmpean4, Daniela Șerdan-Orga5, Andrei Filip6 – Muzeul Etnografic al Transilvaniei1, Universitatea Tehnică Cluj-Napoca2, Universitatea Tehnică Cluj-Napoca3, Muzeul Etnografic al Transilvaniei4,5,6

Un proiect muzeal de explorare a patrimoniului bisericii lui Horea din Cizer prin tehnicile Realității Virtuale

Cristian Micu1, Flavia Paula Stoica2, Radu Comes3 – Muzeul Etnografic al Transilvaniei1,2, Universitatea Tehnică Cluj-Napoca3

Realitatea virtuală ca mijloc de valorificare expozițională a icoanelor din Laz, Lancrăm și Maierii Bălgradului din patrimoniul MET

Dorel Marc – Muzeul Județean Mureș, Secția Etnografie și Artă Populară

O reprezentare și valorizare muzeologică recentă a participării mureșenilor la Marea Unire

Secţiunea CONSERVARE – RESTAURARE

joi, 25 noiembrie 2021, Mansardă Sala Unirii, aripa Sud

orele 10.00 – 13.00

Moderatori: Alexandru Știrban, Monica Druța

Doina Hendre Biro – senior Biblioteca Batthyaneum, Alba Iulia, filială a Bibliotecii Naționale a României

Operațiuni de conservare efectuate la Biblioteca Batthyaneum, pe durata inventarelor generale (2018-2019). Observații și concluzii

Luminița Paul, Dan Octavian Paul – Muzeul Național al Banatului, cercetător independent

Sistemul românesc pentru conservarea și restaurarea patrimoniului cultural – scurt istoric

Anamaria Avram – Laborator de cercetare și restaurare „IONESCU CONSTANTIN”, Sibiu

Bunul cultural interpretat ca element compozit. Distrugeri provocate de matrice

Constantin Ștefan Ionescu – Laborator de cercetare și restaurare „IONESCU CONSTANTIN”, Sibiu

Considerații privind degradarea panourilor din lemn. Consecințe ale iresponsabilității

Miu Lucreția, Mihaela Niculescu – Institutul Național de Cercetare Dezvoltare Textile și Pielărie, Sucursala Institutul de Cercetări Pielărie și Încălțăminte, București

Studiu preliminar privind proprietățile de adezivitate ale cleiului din piele

Simona Violeta Gheorghe – Muzeul Olteniei

Ceașcă epoca bronzului, cultura Gârla Mare – intervenții de restaurare și conservare

Mirel-Vasile Bucur – Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu

Elemente originale și ulterioare din hârtie întâlnite în pictura pe sticlă din Transilvania

Maria Zgârciu, Maria Cernea, Marius Anghel – Muzeul Național al Unirii Alba Iulia

Metodologia restaurării unei cărți vechi cu învelitori de pergament (sec XVI)

Secţiunea CONSERVARE – RESTAURARE

joi, 25 noiembrie 2021, Mansardă Sala Unirii, aripa Sud

orele 15.00 – 19.00

Leonard Fulău – Muzeul Național al Literaturii Române

Intervenții efectuate în procesul de restaurare asupra unui fond de 12 Mineie aflate în colecția MNLR București

Alexandra Bălan – Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu

Restaurarea icoanei pe lemn „Buna Vestire” – 1870, autor Savu Moga

Sidonia Olea – Muzeul Național al Unirii Alba Iulia

Conservarea și restaurarea unei statui litice din patrimoniul Muzeului Municipal „Ioan Raica”, Sebeș, reprezentând-o pe Fecioara Maria, reutilizată ca monument funerar

Monica Druța – Muzeul Național al Unirii Alba Iulia

Tipărituri românești vechi aflate în colecția de patrimoniu a „Secției Unității Naționale” din cadrul Muzeului Național al Unirii Alba Iulia. Aprecieri în timp asupra stării de conservare

Sorin Șerban – Muzeul Național al Unirii Alba Iulia

Restaurarea unui vas ceramic de tip „Dolia” de proveniență romană descoperit la Războieni (jud. Alba)

Sorina Voju, Codruța Leahu – Muzeul Național al Unirii Alba Iulia

Restaurarea unei piese textile din colecția MNUAI: BORTĂ SĂSEASCĂ

Daniela Burnete – Muzeul Național al Unirii Alba Iulia

Restaurarea unei icoane pe sticlă de secol 19

Alexandru Știrban – Muzeul Național al Unirii Alba Iulia

Proiectul ,,FRAGMED”. Un puzzle transilvan reconstituind cultura medievală din fragmente de epocă – scurtă prezentare

SECȚIUNEA MUSEIKON

joi, 25 noiembrie, ora 10:00

Thursday, 25 November, at 10:00 EET

Transferul cultural între artă și istorie / Cultural Transfer between Art and History

Ana Dumitran, Manuela Anton – Muzeul Național al Unirii, Alba Iulia, Institutul de Istorie și Teorie Literară „George Călinescu” al Academiei Române, București

Din nou despre icoana de la Țelna! Textele de pe filacterele desfășurate de profeți

About the icon from Țelna, again! The texts on the scrolls unfolded by the prophets

Alexandru Chituță – Muzeul Național Brukenthal, Sibiu

Laudate Dominum – Breviarul Brukenthal

Laudate Dominum – Brukenthal Breviary

Ana-Maria Gînsac – Institutul de Cercetări Interdisciplinare al Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași

Editarea comparativă a Psaltirilor românești din secolul al XVI-lea: stadiu, perspective (UEFISCDI, proiect PN-III-P4-ID-PCE-2020-2939)

Comparative editing the Romanian Psalters from the 16th century: stage, perspectives

Khalid Mihail Qaramah – Universitatea „1 Decembrie 1918”din Alba Iulia

Considerații despre reforma liturgică românească din secolul al XVII-lea: Molitfelnicul de la Alba Iulia

Considerations about the Romanian liturgical reform from the 17th century: The Alba Iulia Euchologion

Alice Isabella Sullivan – Tufts University (USA)

Enveloping the Sacred: Eastern Christian Churches and Their Painted Visual Layers

SECȚIUNEA MUSEIKON

joi, 25 noiembrie, ora 15:00

Thursday, 25 November, at 15:00 EET

Transferul cultural între artă și istorie / Cultural Transfer between Art and History

Saveta-Florica Pop – Institutul de Arheologie și Istoria Artei al Academiei Române, Cluj-Napoca

Patru icoane inedite ale zugravului Nistor din Feleac în biserica ortodoxă din Gheorgheni (jud. Cluj)

Four unpublished icons of the painter Nistor from Feleac in the Orthodox church from Gheorgheni (Cluj County)

Flavia Galli Tatsch – Federal University of São Paulo (Brazil)

The Shroud of Saint Lazarus of Autun: an artwork in a cross-cultural context

Arhim. Policarp Chițulescu – Biblioteca Sfântului Sinod, București

Doi levantini călători prin Țările Române și icoanele lor: Patriarhul Silvestru al Antiohiei și Chesarie Dapontes

Two Levantines traveling through the Romanian Principalities and their icons: Patriarch Sylvester of Antioch and Chesarie Dapontes

Pr. Siluan (Sergiu) Timbuș – Mănăstirea Nicula

Iconostasul cu două uși în Transilvania

The two-door iconostasis in Transylvania

Elisabeta Negrău – Institutul de Istoria Artei „George Oprescu” al Academiei Române, București

An Allegorical Iconography of the Orthodox Church: The Ship of Faith

Pr. Gabriel-Dinu Herea – Muzeul Național al Bucovinei, Suceava

„Pantocratorul carpatic”. Observații despre un posibil tip iconografic

“The Carpathian Pantocrator.” Remarks on a possible iconographic type

Mircea Păduraru – Facultatea de Litere a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași

Turning a Dead Body into a Living Saint. An Inquiry into the Anthropology of Contested Relics in Modern Romania

1830-1900. Discuții / Discussions

SECȚIUNEA MUSEIKON

vineri, 26 noiembrie, ora 9:00

Friday, 26 November, at 9:00 EET

Transferul cultural între artă și istorie / Cultural Transfer between Art and History

Elena-Daniela Cucui – Muzeul Național al Unirii, Alba Iulia

Patrimoniul cultural și educația. Programele de pedagogie muzeală din perspectiva educației culturale

Cultural heritage and education. Museum pedagogy programs from the perspective of cultural education

Monahia Atanasia Văetiși, Diac. Dan Cozea – Mănăstirea Stavropoleos, Arhiepiscopia Bucureștilor

Icoane de serie rusești din câteva depozite de conservare: tipologie, circulație, stil. O analiză cantitativă

Russian serial icons from several conservation deposits: typology, circulation, style. A quantitative analysis

Mirosław Piotr Kruk – University of Gdańsk / National Museum in Kraków (Poland)

Some remarks on artistic relations between Moldavia, Transylvania, Lesser Poland and Ruthenia

Roksolana Kosiv – Lviv National Academy of Arts; National Museum in Lviv named after Andrei Sheptytskyi (Ukraine)

“Christ the Vine” Images in the Church Art of the 17th – 19th centuries: Ukrainian and Romanian cases

Roxana Constantinescu – Muzeul Mitropolitan, Iași

Icoane pe sticlă aflate în depozitul Muzeului Mitropolitan din Iași

Icons on glass in the deposits of the Iași Metropolitan Museum

Nicoleta Bădilă – Muzeul Municipiului București

Povestea nespusă a unui arhanghel: Sfântul Mihail de la Mănăstirea Văcărești

The Untold Story of an Archangel: Saint Michael from the Văcărești Monastery

Mihai-Alex Olteanu – Muzeul Mitropolitan, Iași

Texte, simboluri și semnificații iconografice brodate pe schima mare a stareței Agafia Balș de la Mănăstirea Văratec

Texts, symbols and iconographic meanings embroidered on the big skhema of the abbess Agafia Balş from Văratec Monastery

1230-1300. Discuții / Discussions

1300-1500. Pauză/ Pause

SECȚIUNEA MUSEIKON

vineri, 26 noiembrie, ora 15:00

Friday, 26 November, at 15:00 EET

Transferul cultural între artă și istorie / Cultural Transfer between Art and History

Alexandru Baboș – cercetător independent, Linköping (Sweden)

Simbolistica ușilor împărătești din Maramureș

The symbolism of the royal doors in Maramureș

Dumitrița-Daniela Filip – Muzeul Național al Unirii, Alba Iulia / Universitatea „1 Decembrie 1918”, Alba Iulia

Date noi despre antimisul din secolul al XVII-lea de la Poienile Izei (Maramureș)

New data about the 17th century Antimins from Poienile Izei (Maramureș)

Agnieszka Gronek – Jagellonian University, Kraków (Poland)

On a few archaic-like icons from the Carpathian Mountains region in the ‘Spiritual Treasures of Ukraine’ museum in Kiev

Cristina Cojocaru – Institutul de Istoria Artei „George Oprescu” al Academiei Române, București

The Influence of the Russian Armoury Style in the Work of Icon Painters from Moldavia in the 18th Century

Ivana Ženarju – Institute for Serbian Culture Priština-Leposavić (Serbia)

Russian visual culture in the treasury of Rakovica monastery in Belgrade

Daniel Dumitran, Sidonia-Petronela Olea – Universitatea

„1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, Muzeul Național al Unirii, Alba Iulia

Între ortodoxie și integrare culturală: arta funerară în cimitirul evreiesc din Alba Iulia

Between Orthodoxy and Cultural Integration: Funeral Art in the Jewish Cemetery of Alba Iulia

Ioan Oprea – Muzeul Național al Unirii Alba Iulia

Muzeele nu sunt neutre! Expoziția-memorial dedicată victimelor pandemiei COVID-19 de la Museikon / Muzeul Național al Unirii Alba Iulia

Museums are not neutral! Memorial exhibition dedicated to the victims of COVID-19 at Museikon / National Museum of the Union Alba Iulia

1830-1900. Discuții / Discussions