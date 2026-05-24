Alertă alimentară. Fistic cu toxină periculoasă, retras din magazine

24 mai 2026, 10:08
Fistic

Articol scris de Andreea Damian

Mai multe loturi de fistic au fost retrase urgent din magazine după ce s-a descoperit o toxină periculoasă. ANSVSA avertizează consumatorii din Botoșani, Iași și Suceava să nu consume produsele vizate.

Alertă alimentară fistic contaminat cu ocratoxină

Autoritățile sanitare au emis o alertă alimentară după ce mai multe loturi de fistic au fost retrase de la vânzare din cauza prezenței ocratoxinei A, o substanță toxică pentru organism.

Produsele vizate sunt Metro Chef Fistic Decojit Granule (500 g) și Metro Chef Fistic Decojit Pudră (500 g), cu date de expirare între ianuarie și aprilie 2027. Loturile afectate sunt: L0104267, L1102267, L1103267, L2502267, L2901267 (granule) și L0202267, L21042610, L2801267, L2904267 (pudră).

Aceste produse au fost comercializate în magazinele Metro din mai multe orașe, inclusiv Suceava și Iași, orașe unde se aprovizionează și comercianți sau restaurante din județul Botoșani.

Ocratoxina A este o micotoxină produsă de mucegaiuri, cu potențial toxic pentru rinichi și cu proprietăți posibil cancerigene, potrivit informațiilor oficiale.

ANSVSA recomandă consumatorilor care au achiziționat aceste produse să nu le consume și să le returneze în orice magazin Metro Cash & Carry din România până la data de 21 iunie 2026. Contravaloarea va fi restituită integral.

Analiză Daniel Udrescu: Cum a fost distrus motorul IMM al României și de ce statul a intrat în spirala datoriei. De la 1.000.000 € la 100.000 €

Analiză Daniel Udrescu: De ce prorogarea indexării pensiei încalcă însăși structura dreptului constituțional la pensie
Analiză Daniel Udrescu: Statul impozitează inflația. Statul nesocotește justa așezare a sarcinilor fiscale și necesitatea protecției proprietății
Descoperire incredibilă pentru o femeie din Serbia: ce a făcut după ce a găsit 700.000 de euro sub saltea
Daniel Udrescu: Regimul fiscal al proprietății imobiliare după modificările aplicabile începând cu anul 2026: dublă și chiar triplă impunere, incoerență sistemică și discriminare structurală între persoana fizică și persoana juridică
