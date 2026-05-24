Alertă alimentară. Fistic cu toxină periculoasă, retras din magazine

Mai multe loturi de fistic au fost retrase urgent din magazine după ce s-a descoperit o toxină periculoasă. ANSVSA avertizează consumatorii din Botoșani, Iași și Suceava să nu consume produsele vizate.

Alertă alimentară fistic contaminat cu ocratoxină

Autoritățile sanitare au emis o alertă alimentară după ce mai multe loturi de fistic au fost retrase de la vânzare din cauza prezenței ocratoxinei A, o substanță toxică pentru organism.

Produsele vizate sunt Metro Chef Fistic Decojit Granule (500 g) și Metro Chef Fistic Decojit Pudră (500 g), cu date de expirare între ianuarie și aprilie 2027. Loturile afectate sunt: L0104267, L1102267, L1103267, L2502267, L2901267 (granule) și L0202267, L21042610, L2801267, L2904267 (pudră).

Aceste produse au fost comercializate în magazinele Metro din mai multe orașe, inclusiv Suceava și Iași, orașe unde se aprovizionează și comercianți sau restaurante din județul Botoșani.

Ocratoxina A este o micotoxină produsă de mucegaiuri, cu potențial toxic pentru rinichi și cu proprietăți posibil cancerigene, potrivit informațiilor oficiale.

ANSVSA recomandă consumatorilor care au achiziționat aceste produse să nu le consume și să le returneze în orice magazin Metro Cash & Carry din România până la data de 21 iunie 2026. Contravaloarea va fi restituită integral.