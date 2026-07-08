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Politica· 1 min citire
Nicușor Dan cheamă partidele la Cotroceni, pentru negocieri privind formarea guvernului - SURSE
Nicușor Dan
Publicat8 iul. 2026, 13:01
Sursărealitatea.net
Președintele Nicușor Dan îI convocat pe liderii de partide la Palatul Cotroceni, pentru reluarea discuțiilor privind formarea guvernului, potrivit surselor politice citate de Realitatea Plus.
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