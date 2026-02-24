Alexandra Păcuraru: "Ne unim în rugăciune pentru dreptate". Manifestație uriașă de susținere pentru Călin Georgescu la Constanța, de la ora 10.00
Începând cu ora 10.00, în fața Sfintei Catedrale din Constanța, Alexandra Păcuraru va fi alături de românii care cer alegeri anticipate. Suveraniștii din toată țara vor fi alături de Călin Georgescu, iar în fiecare marți vor avea loc mișcări de susținere în țară pentru președintele interzis, mai spune Alexandra Păcuraru.
Vicepreședintele AUR Regiunea Dobrogea anunță că românii se vor ruga la ora 11.00 pentru Călin Georgescu și pentru dreptate în România. Tot astăzi, Alexandra Păcuraru va ține și o conferință de presă alături de patrioți.
„Voi fi în fața Sfintei Catedrale din Constanța, așa cum am promis constănțenilor, cum am promis dobrogenilor, iar la ora 11:00 ne vom uni toți în rugăciune, pentru că rugăciunea este cea mai mare putere a noastră.
Ne rugăm pentru dreptate, pentru că ceea ce se întâmplă astăzi cu Călin Georgescu este o execuție politică și nu o judecată dreaptă. Ne dorim o Românie suverană, bogată, în pace. Voi face și o conferință de presă în Constanța pentru că Dobrogea are toate resursele necesare pentru a deveni perla Europei.
Avem soluții, avem viziune, avem putere de muncă. Cerem alegeri anticipate. Suntem toți uniți în fața Sfintei Catedrale începând cu ora 10:00. Vă aștept acolo!”, a declarat Alexandra Păcuraru, vicepreședinte AUR regiunea Dobrogea.
