Șase români, răniți într-un accident cu microbuze turistice în Antalya

Un accident rutier în care au fost implicate două microbuze turistice s-a produs în Antalya, una dintre cele mai populare destinații de vacanță din Turcia. În urma impactului, 13 turiști au fost răniți, printre victime aflându-se și șase cetățeni români.

Accident rutier în Antalya

Potrivit presei din Turcia, accidentul a avut loc în districtul Serik, în zona Belek-Kadriye, în jurul orei 05:00 dimineața. Cele două microbuze circulau din sensuri opuse în momentul în care s-au ciocnit violent pe Bulevardul Turizm.

Unul dintre vehicule era condus de un șofer identificat drept Mustafa O., care se deplasa dinspre Belek către cartierul Kadriye. Celălalt microbuz, aflat pe sens opus, era condus de Halil A.

În urma coliziunii , 13 persoane au fost rănite. Autoritățile turce au precizat că printre victime se află șapte turiști ruși și șase români. Identitatea persoanelor implicate nu a fost făcută publică până în acest moment.

Victimele au fost transportate de urgență la spital

La scurt timp după producerea accidentului, mai multe echipaje medicale și de poliție au ajuns la fața locului, după apelurile făcute de martori și localnici.

Răniții au primit îngrijiri medicale de urgență, după care au fost transportați cu ambulanțele la spitale din zonă pentru investigații și tratament.

Conform informațiilor apărute în presa locală, starea de sănătate a victimelor este stabilă, iar niciuna dintre persoanele rănite nu ar fi în pericol de moarte.

Poliția turcă a deschis o anchetă

Autoritățile din Turcia au început cercetările pentru a stabili exact cum s-a produs accidentul și cine se face responsabil pentru impactul dintre cele două microbuze turistice.

Antalya este una dintre cele mai frecventate destinații de vacanță de către turiștii români, în special în sezonul estival.