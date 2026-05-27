Tren oprit ore întregi în județul Buzău. Pasagerii au suportat căldura în vagoane fără climatizare

O călătorie care trebuia să decurgă normal s-a transformat într-o experiență dificilă pentru pasagerii unui tren care circula pe ruta București–Galați, după ce garnitura a rămas blocată aproape trei ore într-o stație din județul Buzău.

Problemele au început încă de la plecare, trenul pornind cu întârziere din Gara de Nord. Ulterior, în zona stației Săhăteni, aproape de Mizil, garnitura nu și-a mai putut continua traseul din cauza unei probleme la alimentarea cu energie electrică a liniilor.

În lipsa curentului, sistemele de climatizare din vagoane nu au mai funcționat, iar cei peste 100 de pasageri au fost nevoiți să suporte temperaturile ridicate.

Mai mulți călători au reclamat și faptul că apa a fost distribuită cu întârziere, în timp ce alții au preferat să renunțe la cursă și să își continue drumul cu un operator feroviar privat, cumpărând alte bilete.

Trenul interregio ar fi trebuit să ajungă la Galați în aproximativ patru ore, însă incidentul a prelungit considerabil durata deplasării și a provocat nemulțumiri în rândul pasagerilor.