Andrew și Tristan Tate cer să fie eliberați pe cauțiune. Dosarul de extrădare rămâne în analiză

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 28 iul. 2026, 21:52

Andrew și Tristan Tate au depus o cerere prin care solicită să fie eliberați din penitenciarul federal din Miami, în timp ce autoritățile britanice continuă demersurile pentru extrădarea lor într-un dosar care include acuzații de viol, agresiune și trafic de persoane în scopul exploatării sexuale.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre fratii Tateeliberare