Noi probleme pentru Joe Biden. Înregistrări confidențiale făcute publice după o dispută în instanță

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 28 iul. 2026, 16:17

Republicanii din Congresul Statelor Unite au făcut publice înregistrări audio pe care fostul președinte Joe Biden a încercat ani la rând să le împiedice să ajungă în spațiul public.

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