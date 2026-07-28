Românii nu își mai pot plăti facturile la timp. Scumpirile aduc tot mai multe restanțe

Publicat 28 iul. 2026, 15:05 Sursă realitatea.net

Pentru tot mai multe familii din România, banii se termină după plata facturilor, a alimentelor și a celorlalte cheltuieli obligatorii. Chiar dacă veniturile au crescut, acestea rămân prea mici pentru a acoperi și vacanțele, activitățile culturale sau achizițiile mai importante din gospodărie.

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