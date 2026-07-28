Advertising
Actualitate· 1 min citire
Sindicatul Metrorex susține greva din sănătate și avertizează că poate declanșa greva generală
Metrorex
Publicat28 iul. 2026, 15:10
Sursărealitatea.net
Unitatea Sindicatului Liber Metrorex (USLM) și-a exprimat sprijinul pentru angajații din sistemul sanitar aflați în grevă generală și critică măsurile privind salarizarea și prevederile din PNRR. Reprezentanții sindicatului avertizează că, dacă situația o va impune, nu exclud, la rândul lor, declanșarea unei greve generale.
Citește și
- 15:50Complot dejucat în Serbia: doi bărbați, suspectați că plănuiau asasinarea lui Vučić
- 18:12Decizie importantă în Ungaria: a fost creată o agenție anticorupție. Viktor Orban, de partea opozanților
- 17:51Alertă pe Dunăre. Un vas de croazieră cu peste 200 de oameni la bord a eșuat din cauza nivelului foarte scăzut al apei – VIDEO
- 17:50Real Madrid stabilește un nou reper în sportul mondial. Anunțul făcut de clubul lui Florentino Perez
Distribuie articolul
Urmărește știrile Realitatea de Iasi și pe Google News