Călin Georgescu, din nou la poliție pentru semnarea controlului judiciar
24 feb. 2026, 08:57
Actualizat: 24 feb. 2026, 08:57
Călin Georgescu semnează controlul judiciar
Călin Georgescu va ajunge astăzi în fața polițiștilor pentru a semna controlul judiciar. Vorbim despre o măsură preventivă care, în urmă cu câteva zile, a fost prelungită de judecătorii Tribunalului București pentru alte 60 de zile.
Susținătorii președintelui interzis urmează să se strângă în număr mare pentru a-l susține, revenim cu transmisiuni speciale de acolo oră de oră.
Președintele interzis a ajuns ieri și în fața magistraților de la Curtea de Apel după ce a fost chemat într-un termen crucial în cel de-al doilea dosar care îl vizează. În această dimineață veți afla mesajul de forță al lui Călin Georgescu în exclusivitate la Realitatea PLUS.
Citește și:
- 21:35 - Negocieri pentru un nou proiect energetic în Marea Neagră: Naftogaz discută cu OMV Petrom dezvoltarea unui zăcământ de gaze
- 20:25 - Tensiuni între SUA și Europa: Trump cere implicare militară în Strâmtoarea Ormuz și lansează un avertisment dur
- 19:41 - Bolojan bagă PNL în ședință, acasă la Iohannis, ca să vadă dacă liberalii mai rămân la guvernare sau nu
- 18:54 - Premierul Belgiei, Bart De Wever, consideră că Uniunea Europeană ar trebui să își normalizeze relațiile cu Rusia pentru a putea avea din nou acces la energie la prețuri mai mici.
