CNAIR oprește aplicația e-Tarifare vineri seară: Lucrări de mentenanță la sistemul de plată a rovinietei

Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a anunțat că aplicația oficială e-Tarifare va fi temporar indisponibilă vineri seară, din cauza unor lucrări programate de mentenanță. Șoferii sunt sfătuiți să își achiziționeze rovinieta sau taxa de pod de la Fetești în afara intervalului afectat sau prin canalele alternative puse la dispoziție de distribuitorii autorizați.
Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) anunță o oprire temporară a sistemului informatic e-Tarifare în cursul acestei săptămâni.
Aplicația va deveni indisponibilă vineri seară, 19 iunie, începând cu ora 22:00, pentru derularea unor lucrări programate de mentenanță. Potrivit estimărilor oficiale furnizate de autorități, întreruperea tehnică este preconizată să dureze între una și două ore.
Blocaje la granițele externe ale Uniunii Europene
Această revizie tehnică va avea un impact direct asupra punctelor de frontieră. CNAIR informează utilizatorii rețelei rutiere naționale că lucrările de mentenanță vor afecta în mod direct activitatea din cadrul Agențiilor de Control și Încasare (ACI).
Problemele de procesare se vor înregistra în punctele de trecere a frontierei aflate la granița externă a Uniunii Europene, fiind vizate vămile cu:
Republica Moldova
Ucraina
Serbia
Impact major asupra transporturilor speciale la granița cu Ungaria și Bulgaria
Pe lângă problemele legate de încasarea tarifelor rutiere standard, indisponibilitatea aplicației e-Tarifare va perturba și segmentul transporturilor de mărfuri. Mentenanța va afecta procesul de emitere, la cerere, a Autorizațiilor Speciale de Transport (AST).
Restricțiile de emitere a acestor documente speciale vor fi resimțite în agențiile CNAIR din zona de frontieră internă a Uniunii Europene, respectiv la punctele de trecere a graniței cu Ungaria și Bulgaria.
Reprezentanții companiei de drumuri au dat asigurări că se vor lua măsuri pentru ca traficul să fie afectat cât mai puțin timp. „Echipele tehnice vor depune toate eforturile pentru reducerea timpilor necesari efectuării lucrărilor de mentenanță”, au subliniat oficialii CNAIR, recomandându-le transportatorilor și șoferilor să își planifice din timp tranzitarea punctelor de frontieră în intervalul orar menționat.