Cristina Trăilă, audiată din nou la DNA Iași în dosarul afaceristului Fănel Bogos

Cristina Trăilă s-a prezentat din nou la Direcția Națională Anticorupție Iași, unde este cercetată pentru complicitate la folosirea influenței în dosarul „Bogos”.
Prezența Cristinei Trăilă la sediul DNA Iași intervine în contextul continuării cercetărilor penale. Întrebată de jurnaliști despre motivul revenirii sale, aceasta a răspuns: „Pentru ca procurorii să afle adevărul”.
Procurorii au dispus la sfârșitul lunii august 2026 urmărirea penală a lui Cristina Trăilă pentru complicitate la folosirea influenței ori autorității în scopul obținerii de bani, bunuri ori alte foloase necuvenite. La momentul respectiv, aceasta ocupa funcția de secretar general adjunct al Guvernului.
Dosarul este legat de demersurile pentru schimbarea conducerii Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA) Vaslui și îl implică pe omul de afaceri Fănel Bogos. Potrivit DNA, între 3 și 4 noiembrie 2025, Cristina Trăilă ar fi sprijinit demersurile lui Mihai Barbu, fost lider al PNL Vaslui, pentru exercitarea influenței asupra președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA).
Anchetatorii susțin că obiectivul era înlocuirea directorului DSVSA Vaslui cu o persoană agreată de Fănel Bogos, care administrează prin Vanbet SRL ferme avicole în județul Vaslui. Miza ar fi fost obținerea unor avantaje pentru Bogos și societatea sa, inclusiv aprobarea unui dosar de despăgubire de aproximativ trei milioane de euro și diminuarea sau încetarea controalelor sanitar-veterinare.
În cadrul aceluiași dosar, europarlamentarul Rareș Bogdan a fost audiat ca martor miercuri, 7 octombrie 2026. Tot în calitate de martor, la sediul DNA Iași s-a prezentat și premierul interimar Ilie Bolojan.
După anunțarea urmării penale, Cristina Trăilă a demisionat din funcția de secretar general adjunct al Guvernului.