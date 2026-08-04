Debitul Dunării scade sub minimul istoric din 1985! Semnal de alarmă major al hidrologilor

Publicat 4 aug. 2026, 10:50 Sursă realitatea.net

Debitul Dunării la intrarea în România va coborî la 1.350 de metri cubi pe secundă, sub minimul istoric înregistrat în 1985, avertizează Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor (INHGA). Situația vine în contextul secetei severe, care a afectat deja producția de energie și a determinat instituirea stării de alertă la nivel național.

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