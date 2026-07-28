Advertising
Social· 1 min citire
Opt județe sunt sub cod galben de vânt puternic
FOTO: Arhivă
Administrația Națională de Meteorologie a emis, marți, o avertizare cod galben de vânt puternic pentru opt județe din nord-estul și estul României. Atenționarea este valabilă pe 28 iulie, între orele 10:00 și 20:00.
Citește și
- 15:50Complot dejucat în Serbia: doi bărbați, suspectați că plănuiau asasinarea lui Vučić
- 10:31Nicolae Voiculeț revine pe scenă de Ziua Imnului Național: „Primul sunet va fi o rugăciune pentru România”
- 08:47Canicula se prelungește până aproape de finalul verii. ANM anunță temperaturi peste normal și ploi puține în următoarele patru săptămâni
- 08:47Atenție la regulile de circulație în Bulgaria. Amenzile rutiere te urmăresc până în România
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Iasi și pe Google News