Apele Române și Forțele Navale continuă lucrările pe Dunăre pentru creșterea nivelului apei

Operațiunile de intervenție de pe Dunăre continuă în ritm susținut, autoritățile încercând să redirecționeze o parte din debitul fluviului de pe brațul Bala spre Dunărea Veche pentru a crește nivelul apei cu până la 10–12 centimetri. Lucrările de dragaj sunt realizate de Administrația Fluvială a Dunării de Jos, cu sprijinul Forțelor Navale Române și sub coordonarea Administrației Naționale „Apele Române”.
La fața locului continuă, în aceste momente, acțiunile de încărcare a barjelor și lucrările hidrotehnice derulate în zona brațului Bala, în încercarea de a stabiliza nivelurile Dunării și de a îmbunătăți condițiile de navigație și alimentare cu apă pe sectorul Dunării Vechi.
Potrivit Administrației Naționale „Apele Române”, nivelurile fluviului au crescut în cursul nopții cu aproximativ 2 centimetri, după ce în ziua precedentă se înregistrase o ușoară stabilizare. Astfel, tendința de scădere a nivelurilor în zona Cernavodă a fost, cel puțin temporar, stopată.
Evoluția vine pe fondul unei prognoze hidrologice care rămâne rezervată. Datele furnizate de Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor indică o scădere zilnică estimată de 2–3 centimetri, astfel încât în data de 9 august nivelul Dunării ar putea ajunge la –233 cm, ceea ce ar însemna o reducere totală de aproximativ 15 centimetri în șase zile.
Intervenție hidrotehnică de mare complexitate
Operațiunile aflate în desfășurare sunt considerate deosebit de complexe. Obiectivul principal este dirijarea unei părți din debitul Dunării de pe brațul Bala către Dunărea Veche, măsură care ar putea conduce la o creștere a nivelului apei cu 10–12 centimetri pe sectorul vizat.
În paralel cu încărcarea barjelor, Administrația Fluvială a Dunării de Jos continuă lucrările de dragaj pe brațul Dunărea Veche, intervenții menite să îmbunătățească circulația apei și să reducă efectele nivelurilor scăzute asupra navigației.
Sprijin al Forțelor Navale Române
Acțiunile sunt realizate cu sprijinul Forțelor Navale Române și sunt coordonate de Administrația Națională „Apele Române”. Instituția precizează că la intervenții participă direct și conducerea tehnică a administrației. Sorin Rîndașu, director general adjunct al „Apelor Române”, se află de trei zile în teren și este implicat nemijlocit în coordonarea operațiunilor.
Autoritățile monitorizează permanent evoluția nivelurilor Dunării și eficiența lucrărilor executate, în condițiile în care orice variație de câțiva centimetri poate avea impact asupra navigației, captărilor de apă și funcționării infrastructurii hidrotehnice din zonă.
Pentru moment, creșterea ușoară înregistrată în cursul nopții este privită ca un semnal favorabil, însă specialiștii atrag atenția că situația rămâne dinamică, iar prognoza pentru următoarele zile indică în continuare un risc de scădere a nivelurilor fluviului.