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Elena Udrea și Ion Cristoiu, într-o nouă ediție „Arhitectura Puterii”, la Realitatea PLUS. Ce subiecte vor fi dezbătute

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Scris deIonuț Nichita
Publicat16 oct. 2026, 20:36
Actualizat16 oct. 2026, 21:43
Sursărealitatea.net

Elena Udrea și Ion Cristoiu revin mâine seară, de la ora 19:00, la Realitatea Plus, într-o nouă ediție a emisiunii „Arhitectura Puterii”, dedicată tensiunilor din PNL după eșecul politic al lui Ilie Bolojan, scenariilor privind viitorul său la conducerea partidului și jocurilor de culise de pe scena politică.

Seara dezvăluirilor incendiare, la televiziunea poporului. Ilie Bolojan a evacuat Palatul Victoria, dar va pleca și din fruntea partidului? Elena Udrea și Ion Cristoiu revin în fața românilor, într-o nouă ediție explozivă „Arhitectura Puterii”, la Televiziunea Poporului.

Devoalează răscoala mare din PNL după eșecul total. Ce jocuri mai face sistemul, cine se gândește deja la alegeri, ce sfori se trag pentru revenirea binomului Coldea-Kovesi.

Cine îl ghidonează pe Bolojan și ce secrete a aflat câtă vreme a fost la Cotroceni. Demascăm planul în exclusivitate.

Doar noi avem curajul să spunem dezvăluirile pe care nu le știu mulți! Elena Udrea și Ion Cristoiu așa cum nu i-ați mai vazut, doar la „Arhitectura Puterii”, în fiecare sâmbătă, de la ora 19.00, numai la REALITATEA PLUS.

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