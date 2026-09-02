Fănel Bogos, audiat din nou la DNA Iași, în dosarul spagii din guvern

Publicat 2 sept. 2026, 11:48 Actualizat 2 sept. 2026, 13:13 Sursă Realitate Plus

Afaceristul Fănel Bogoș, personajul central în dosarul șpăgii din Guvern, a ajuns miercuri la sediul DNA Iași. Din informațiile obținute de Realitatea Plus, Bogoș este reaudiat, în contextul unor noi declarații pe care le-a făcut în spațiul public.

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