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Actualitate· 2 min citire
Fănel Bogos, audiat din nou la DNA Iași, în dosarul spagii din guvern
Publicat2 sept. 2026, 11:48
Actualizat2 sept. 2026, 13:13
SursăRealitate Plus
Afaceristul Fănel Bogoș, personajul central în dosarul șpăgii din Guvern, a ajuns miercuri la sediul DNA Iași. Din informațiile obținute de Realitatea Plus, Bogoș este reaudiat, în contextul unor noi declarații pe care le-a făcut în spațiul public.
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