Intervenție de urgență în zona Gării Mari din Iași: un bărbat a fost scos de sub tren

Sursă: Realitatea.Net

Un bărbat de 30 de ani a fost salvat luni de pompierii ieșeni după ce a fost surprins de trenul IR 6413 Iași–Vaslui și a rămas prins sub locomotivă, în zona Gării Mari din Iași. Victima era conștientă în momentul extragerii și a fost transportată ulterior la spital pentru investigații medicale.

Pompierii, medicii și echipajele de descarcerare au intervenit de urgență, luni dimineață, în zona Gării Mari din Iași, după ce un bărbat a fost surprins de trenul IR 6413 Iași–Vaslui și a ajuns sub locomotivă, relatează Ziarul de Iași.

Potrivit sursei citate, apelul la 112 a anunțat că victima era prinsă sub locomotivă, însă prezenta semne vitale. La fața locului au fost mobilizate o autospecială de stingere, o autospecială de descarcerare și un echipaj de Terapie Intensivă Mobilă din cadrul ISU Iași.

În urma unei intervenții realizate contracronometru, echipele de salvatori au reușit să scoată victima de sub locomotivă. Verificările efectuate ulterior au arătat că este vorba despre un bărbat în vârstă de 30 de ani.

La momentul extragerii, acesta era conștient și cooperant, fiind evaluat imediat de echipajul medical prezent la fața locului. Ulterior, medicii au decis transportarea lui la spital pentru investigații suplimentare și îngrijiri de specialitate.

În cauză a fost deschisă o anchetă pentru stabilirea cauzelor și împrejurărilor în care s-a produs accidentul.