Mașină acroșată de un tren cu călători, în județul Argeș VIDEO

Intervenție de urgență în județul Argeș, unde o mașină a fost acroșată de un tren în care se aflau aproximativ 50 de pasageri.

Intervenția a fost asigurată de pompierii de la Garda de Intervenție Topoloveni, sprijiniți de un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean.

Conform datelor transmise de ISU Argeș, în autoturism se afla doar șoferul, în timp ce trenul transporta zeci de persoane. Autoritățile nu au raportat, până la acest moment, existența unor victime în rândul pasagerilor.

O anchetă este în plină desfășurare pentru a stabili circumstanțele producerii accidentului.