NATO a doborât o rachetă balistică lansată de Iran înainte să ajungă spre spațiul aerian al Turcia
Forțele aeriene și de apărare antirachetă ale NATO au interceptat și distrus o rachetă balistică lansată din Iran, care se îndrepta spre spațiul aerian al Turcia, a anunțat miercuri Ministerul turc al Apărării.
Racheta a fost detectată pe parcursul traiectoriei sale peste teritorii irakiene și siriene, iar sistemele de apărare NATO desfășurate în estul Marea Mediterană au reușit să o neutralizeze înainte ca aceasta să pătrundă în aerul turc. Nu au fost raportate victime sau răniți în urma incidentului.
Resturi ale rachetei interceptate au căzut în provincia Hatay, în sudul Turciei, fără să provoace daune semnificative. Autoritățile de la Ankara au subliniat că își rezervă dreptul de a răspunde oricăror acte ostile și au avertizat împotriva escaladării conflictului în regiune.
Interceptarea marchează o evoluție serioasă a tensiunilor, deoarece implică direct un membru NATO și crește riscul unor reacții militare mai largi în contextul crizei din Orientul Mijlociu.
Citește și:
- 21:35 - Negocieri pentru un nou proiect energetic în Marea Neagră: Naftogaz discută cu OMV Petrom dezvoltarea unui zăcământ de gaze
- 20:25 - Tensiuni între SUA și Europa: Trump cere implicare militară în Strâmtoarea Ormuz și lansează un avertisment dur
- 19:41 - Bolojan bagă PNL în ședință, acasă la Iohannis, ca să vadă dacă liberalii mai rămân la guvernare sau nu
- 18:54 - Premierul Belgiei, Bart De Wever, consideră că Uniunea Europeană ar trebui să își normalizeze relațiile cu Rusia pentru a putea avea din nou acces la energie la prețuri mai mici.
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Iasi și pe Google News