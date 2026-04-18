Lux la poarta spitalului. Un director medical din Iași conduce un bolid de peste 100.000 de euro înregistrat pe firma tatălui pensionar

Controversă la Maternitatea „Cuza-Vodă” din Iași. Managerul Robert Dâncă a fost surprins la volanul unui BMW X7 de lux, autoturism care lipsește din declarația sa oficială de avere. În timp ce vehiculul ar figura pe o firmă din domeniul medical, managerul susține că utilizarea bolidului a fost doar o „situație excepțională”.

O investigație publicată de Ziarul de Iași aduce în atenția publicului o discrepanță flagrantă între veniturile declarate și stilul de viață afișat de Robert Dâncă, managerul Maternității „Cuza-Vodă”. Atenția jurnaliștilor a fost captată de un autoturism de lux, un BMW X7 evaluat la peste 100.000 de euro, observat frecvent atât în parcarea unității medicale, cât și în traficul din oraș. Deși bolidul impunător lipsește din declarația de avere a oficialului, prezența sa constantă la dispoziția managerului a ridicat semne de întrebare asupra provenienței și proprietarului real al vehiculului.

Pensionarul de 76 de ani și afacerile medicale din Valea Lupului

În spatele achiziției acestui autoturism se află un mecanism financiar complex, legat de firmele familiei Dâncă. Potrivit datelor oficiale, mașina a fost achiziționată în leasing de societatea SC Top Medical Cronic SRL, o firmă cu sediul în Valea Lupului. Surpriza vine din structura acționariatului: asociat în această companie este Ioan Dâncă, tatăl managerului ieșean, un pensionar în vârstă de 76 de ani care locuiește în județul Neamț.

Ascensiunea tatălui în lumea afacerilor medicale a început în anul 2018, când a intrat în acționariatul firmei menționate. De atunci, numele său a apărut constant în diverse societăți din sectorul clinicilor și al serviciilor medicale, în ciuda profilului său de pensionar, sugerând o extindere rapidă a portofoliului familiei în acest domeniu lucrativ.

Explicațiile managerului: „Utilizare excepțională” și împrumuturi între rude

Contactat pentru a clarifica prezența sa la volanul unei mașini deținute de o firmă de profil medical, Robert Dâncă a încercat să minimalizeze situația. Acesta a confirmat utilizarea vehiculului, însă a susținut că momentele în care a fost văzut la volan au fost „excepționale” și că nu există niciun contract formal care să îl lege de entitățile comerciale ale familiei sale.

Managerul a invocat relația firească dintre părinte și copil, argumentând că împrumutul unui bun în cadrul familiei nu ar trebui să facă obiectul unei justificări publice sau al unei investigații de presă. În viziunea sa, atenția jurnaliștilor ar trebui să se îndrepte exclusiv către performanțele administrative ale spitalului pe care îl conduce, considerând discuția despre mașina de lux o temă secundară și irelevantă în raport cu activitatea sa profesională.

Profituri de milioane în umbra spitalelor de îngrijiri paliative

Dincolo de explicațiile oferite, cifrele din spatele firmei care deține bolidul indică o afacere extrem de prosperă. SC Top Medical Cronic SRL nu este doar o entitate pe hârtie; aceasta administrează un spital de îngrijiri paliative în localitatea Sucevița și colaborează cu numeroși investitori și medici de renume din Iași. Performanța financiară a societății este una solidă, înregistrând în anul 2024 o cifră de afaceri de 6,4 milioane de lei și un profit net ce depășește 1,6 milioane de lei.

Această rețea de afaceri medicale, în care tatăl managerului ocupă un rol central alături de alți parteneri din sistem, ridică întrebări legitime despre modul în care interesele private se intersectează cu influența deținută de Robert Dâncă în fruntea uneia dintre cele mai mari maternități din zona Moldovei.