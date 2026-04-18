Rețea de exploatare sexuală cu ramificații în Irlanda: anchetatorii din Iași au ridicat un suspect acuzat că a manipulat victimele prin false relații de iubire

Anchetatorii acuză un bărbat din Iași de trafic de persoane, violență, transport extern și aproape jumătate de milion de euro transferați în țară

Un bărbat de 36 de ani din Iași este acuzat de trafic de persoane și exploatare sexuală în Irlanda. Potrivit bzi.ro , suspectul ar fi recrutat trei victime folosindu-se de promisiunea unor relații afective autentice, pentru ca ulterior să le izoleze și să le exploateze sexual în Dublin.

Anchetatorii susțin că victimele au fost ținute separat tocmai pentru a nu putea compara experiențele și pentru a nu înțelege mai repede mecanismul în care fuseseră prinse.

Până în prezent, ar fi fost transferați în România aproximativ 500.000 de euro proveniți din activitatea de exploatare.