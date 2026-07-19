SUA a lansat noi atacuri aeriene împotriva Iranului, după uciderii a doi militari americani

Statele Unite au declanșat, în noaptea de sâmbătă spre duminică, o nouă serie de bombardamente asupra unor ținte iraniene, măsură anunțată ca răspuns la moartea a doi militari americani și dispariția unui al treilea în atacurile atribuite Iranului în Iordania.
Atacurile, ordonate direct de comandantul suprem
Potrivit Comandamentului Central al armatei americane - Centcom , „forțele americane au început să lanseze noi lovituri aeriene împotriva Iranului, la ordinul comandantului suprem”, se arată într-un mesaj pe X.
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Armata americană afirmă că obiectivul este reducerea capacității Iranului de a amenința navigația comercială în Strâmtoarea Hormuz și „pedepsirea rapidă” a unităților Gardienilor Revoluției implicate în atacurile din Iordania.
Ținte lovite în zona strategică Hormuz
Agențiile iraniene Fars și Tasnim au relatat simultan că bombardamentele americane au vizat zona portului Sirik, situat în sudul Iranului, chiar în fața Strâmtorii Hormuz — punct strategic pentru traficul global de petrol și pentru securitatea maritimă regională, scrie Le Monde.
Noile lovituri amplifică tensiunile dintre Washington și Teheran, într-un moment în care atacurile asupra forțelor americane din regiune au crescut, iar Strâmtoarea Hormuz rămâne una dintre cele mai sensibile rute maritime din lume.
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