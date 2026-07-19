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Frații Tate, arestați la Miami. Noi acuzații de trafic de persoane

Fratii Tate, arestati în România (imagine de arhiva)

Fratii Tate, arestati în România (imagine de arhiva)

Realitatea de Iasi
Scris deRealitatea de Iasi
Publicat19 iul. 2026, 07:16
Sursărealitatea.net

Frații Andrew și Tristan Tate au fost arestați la Miami după ce Marea Britanie a cerut extrădarea lor pentru noi acuzații grave de viol și trafic de persoane. Cei doi frați au dublă cetățenie, britanică și americană.

Procurorii au precizat că mandatul în baza căruia au fost arestați frații Tate este secretizat, iar autoritățile americane nu au oferit alte detalii despre caz.

Anchetatorii susțin că faptele de care sunt acuzați cei doi milionari ar fi fost comise între iulie 2010 și august 2017.

Aceștia s-au mutat în România în 2016, iar în 2022 au fost arestați într-un dosar în care erau acuzați că ar fi recrutat femei pentru exploatare sexuală.

Dosarul nu a ajuns în faza de judecată din cauza unor nereguli juridice și procedurale constatate de instanțe. 

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