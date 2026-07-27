Trump, mesaj pentru Bulgaria după aprobarea unei baze militare temporare a SUA. Iranul protestează

Statele Unite vor desfășura temporar forțe și echipamente militare în Bulgaria, după ce autoritățile de la Sofia au aprobat utilizarea bazei aeriene Bezmer pentru sprijinirea operațiunilor americane din Orientul Mijlociu. Decizia a fost salutată public de președintele Donald Trump, dar a atras și reacția critică a Iranului.
Trump a mulțumit public Bulgariei
După aprobarea măsurii de către Parlamentul bulgar, liderul de la Casa Albă a publicat un mesaj pe platforma Truth Social în care i-a transmis mulțumiri președintelui Bulgariei, Rumen Radev, distribuind totodată un articol despre sprijinul oferit de Sofia Statelor Unite în contextul tensiunilor cu Iranul.
Hotărârea a fost adoptată de Adunarea Națională a Bulgariei în urma unei solicitări oficiale venite din partea Washingtonului. Parlamentarii au votat în favoarea dislocării la baza Bezmer a unui contingent format din până la opt avioane-cisternă KC-135 și aproximativ 250 de militari americani, care vor putea rămâne în țară până la 1 octombrie.
Care este rolul bazei din Bulgaria
Potrivit autorităților bulgare, aeronavele vor avea misiuni de realimentare în zbor și de sprijin logistic pentru operațiunile desfășurate de armata americană în Orientul Mijlociu. Guvernul de la Sofia a precizat că folosirea bazei Bezmer face parte din obligațiile asumate de Bulgaria în cadrul cooperării cu aliații și nu presupune lansarea unor atacuri militare de pe teritoriul bulgar.
Iranul critică decizia Sofiei
Aprobarea desfășurării forțelor americane a generat și o reacție din partea Teheranului. Ministerul Afacerilor Externe al Bulgariei a confirmat că a primit o notă diplomatică din partea Ambasadei Iranului la Sofia, prin care autoritățile iraniene își exprimă nemulțumirea față de decizia guvernului bulgar.
În document, Iranul susține că permiterea staționării aeronavelor americane de realimentare reprezintă o măsură periculoasă și afirmă că oficialii bulgari care au aprobat această colaborare ar trebui să răspundă pentru consecințele deciziei.
Dislocarea temporară a militarilor și aeronavelor americane are loc pe fondul tensiunilor persistente dintre Statele Unite și Iran, în contextul operațiunilor militare desfășurate de Washington în regiune.