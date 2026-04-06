O autospecială de la Poliția Română a fost cuprinsă de flăcări

Duminică seara, 5 aprilie 2026, un incendiu a izbucnit în județul Iași. O autospecială de la Poliția Română a fost cuprinsă de flăcări.

„În seara de 5 aprilie a.c., Secția nr. 5 Poliție Iași a fost sesizată, prin apel 112, de către mai mulți trecători, cu privire la faptul că pe strada Bucium, din municipiul Iași a izbucnit un incendiu la o autospecială de poliție aflată în mers.

La fața locului s-au deplasat pompierii din cadrul ISU Iași care au lichidat incendiul, rezultând doar pagube materiale.

Întreaga situație de fapt rămâne în atenția structurilor competente în vederea stabilirii tuturor împrejurărilor în care s-a produs incidentul”, a transmis Adina Ciobanu, purtător de cuvânt IPJ Iași.

“În urma unui apel primit prin numărul unic de urgență 112, în Dispeceratul integrat ISU – SMURD – SAJ Iași a fost anunțat un incendiu produs la un autoturism, pe strada Bucium din municipiul Iași.

La locul solicitării au fost direcționate de urgență două echipaje de stingere și un echipaj de primă intervenție și comandă. La sosirea pompierilor, incendiul se manifesta cu flacără deschisă și degajări de fum.

În urma evenimentului au ars elemente combustibile ale autoturismului. Cauza probabilă de producere a incendiului a fost reprezentată de scurgeri de lichide combustibile.”, au transmis reprezentanții ISU Iași.