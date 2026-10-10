Pelerinaj la moaștele Sfintei Parascheva. Peste 160 de persoane au avut nevoie de ajutor medical

Peste 40.000 de credincioși s-au închinat până acum la moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva de la Iași de la începutul pelerinajului care a debutat, joi, 8 octombrie.
Potrivit datelor comunicate vineri seară, 161 de persoane au avut nevoie de asistență medicală, dintre care zece au fost transportate la spital. Aproape 10.000 de pelerini așteaptă în continuare la rând, iar autoritățile estimează că numărul total al participanților ar putea ajunge la 300.000. Timpul de așteptare depășea șase ore.
Peste 160 de persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale
În primele două zile ale pelerinajului, echipajele medicale au acordat asistență unui număr de 161 de persoane. Dintre acestea, zece au fost transportate la spital pentru îngrijiri suplimentare.
Manifestările religioase au început joi dimineață, când raclele cu moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva și ale Sfântului Cuvios Paisie au fost scoase în procesiune din Catedrală.
Ulterior, acestea au fost așezate într-un baldachin amenajat în curtea lăcașului de cult, unde credincioșii pot ajunge pentru a se închina.
Pentru organizarea fluxului de persoane și limitarea aglomerației, autoritățile au amenajat un culoar unic de acces către racla cu sfintele moaște.
Traseul anunțat cuprinde următoarele artere:
Catedrala Mitropolitană – strada Arhitect G.M. Cantacuzino – strada Iordache Lozonschi – strada Cloșca;
Strada Petru Movilă – strada Uzinei – strada Morilor – strada Alexandru Ipsilanti Vodă;
Strada Sfântul Andrei – strada Iancu Bacalu – Bulevardul Regele Ferdinand I al României.