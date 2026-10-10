Pelerinaj la moaștele Sfintei Parascheva. Peste 160 de persoane au avut nevoie de ajutor medical

Scris de Andreea Damian Publicat: 10 oct. 2026, 09:53

Peste 40.000 de credincioși s-au închinat până acum la moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva de la Iași de la începutul pelerinajului care a debutat, joi, 8 octombrie.

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