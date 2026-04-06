Praful saharian NU afectează România.

În lunile martie–aprilie sunt cunoscute episoade frecvente de praf saharian peste Europa.

În Turcia sau Grecia se poate observa cer roșiatic, mașini încărcate cu un strat cărămiziu de praf, noroi, disconfort optic și olfactiv.

"Nu este nimic nou, însă aceste episoade pot fi cele care aduc particule „exotice”. Depinde de zona de unde sunt antrenate cele câteva zeci de milioane de tone de praf. Pot conține resturi biologice, microorganisme rezistente la condiții extreme, dar și urme de compuși sau radionuclizi proveniți din surse naturale sau antropice." spune prof. dr. habil. Silviu Octavian Gurlui ( deputat Aur Iasi ).

" Cel mai important este că transportul la altitudini mari, temperaturile scăzute și turbulențele atmosferice pot favoriza transformări fizico-chimice, ducând la formarea unor noi aerosoli și compuși poluanți." mai adaugă deputatul Gurlui

Deputatul AUR, Silviu Gurlui liniștește populația

" Până în jurul datei de 12 aprilie, în România nu sunt estimate episoade de praf saharian. Acestea vor afecta în principal alte zone ale Europei, în special vestul și sudul continentului." spune parlamentarul