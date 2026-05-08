Sfârșitul unei ere în fotbal! FIFA renunță la Panini după șase decenii

FIFA a anunțat oficial încheierea colaborării istorice cu compania italiană Panini, celebră pentru albumele cu autocolante dedicate Cupei Mondiale.

Parteneriatul dintre cele două părți, început în 1970, se va încheia după ediția centenară a Campionatului Mondial din 2030. Începând din 2031, Federația Internațională de Fotbal va colabora exclusiv cu compania americană Fanatics, potrivit unui comunicat transmis joi de forul mondial.

Noul acord pe termen lung va include produse de colecție precum autocolante, carduri și jocuri bazate pe cartonașe. FIFA susține că noul parteneriat va aduce fanilor mai multe elemente interactive și produse speciale dedicate marilor competiții internaționale.

Printre noutățile anunțate se numără și colecții speciale care vor include fragmente din tricourile purtate de jucători la debutul lor pentru echipele naționale.

Decizia marchează finalul unei colaborări de aproximativ 60 de ani cu Panini, compania fondată în anii ’60 de frații Panini la Modena. Ultimul album Panini dedicat Cupei Mondiale va fi cel pentru turneul din 2030, organizat de Maroc, Portugalia și Spania.

Michael Rubin, fondatorul și directorul general al Fanatics, a descris acordul drept „o zi istorică” pentru compania sa. „Fotbalul echipelor naționale oferă oportunități uriașe de dezvoltare în industria sportului, iar noi vrem să ducem obiectele de colecție și poveștile din fotbal la un nou nivel”, a declarat acesta.

Fanatics este deja partener FIFA pentru comercializarea produselor oficiale ale Cupei Mondiale din 2026. Noul acord face parte din strategia FIFA de extindere și modernizare a imaginii competițiilor sale, după parteneriate recente cu platforme precum TikTok și YouTube, dar și prin implicarea creatorilor de conținut în promovarea turneelor internaționale.