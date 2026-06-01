Sorana Cîrstea, în centrul atenției după optimile de la Roland Garros. Mesajul primit de româncă înaintea sferturilor de finală

Deși a anunțat că sezonul 2026 va fi ultimul din cariera sa, Sorana Cîrstea traversează una dintre cele mai spectaculoase perioade din activitatea sa profesională.

La 36 de ani, jucătoarea din Târgoviște este cea mai bine clasată româncă din circuitul WTA și continuă să impresioneze prin rezultatele obținute la cele mai importante competiții ale anului.

La finalul lui 2025, Sorana a dezvăluit că intenționează să se retragă din tenis după încheierea actualei stagiuni. Cu toate acestea, parcursul său din ultimele luni a depășit orice așteptări.

Românca a urcat până pe locul 18 mondial și se află în Top 10 al clasamentului WTA Race, care reflectă cele mai bune rezultate obținute în sezonul 2026.

Performanțele de la Roland Garros confirmă forma excelentă în care se află. Duminică, 31 mai, Cîrstea și-a asigurat prezența în sferturile de finală ale turneului parizian, o realizare cu o puternică încărcătură simbolică.

Ultima dată când ajungea între primele opt la French Open se întâmpla în 2009, în urmă cu 17 ani. În palmaresul său figurează și sfertul de finală disputat la US Open în 2023.

Evoluțiile Soranei nu au trecut neobservate nici în rândul fostelor mari jucătoare ale circuitului. Printre cele care au reacționat se numără și Eugenie Bouchard, fosta finalistă de la Wimbledon și semifinalistă la Australian Open și Roland Garros.

Retrasă din tenis în 2025, canadianca a urmărit succesul româncei din optimile de finală și i-a transmis un mesaj scurt, dar sugestiv pe rețelele sociale: „Nu te retrage, Sorana!”.