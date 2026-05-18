Un bărbat a fost găsit fără viață într-un tren care circula pe ruta Vaslui-Iași
18 mai 2026, 10:04
Un incident a avut loc luni, 18 mai 2026, în județul Iași. Un bărbat a fost găsit decedat într-un tren care circula pe ruta Vaslui–Iași, garnitura fiind în drum spre municipiul Iași.
Trupul bărbatului a fost descoperit între Scânteia și Ciurea
Potrivit informațiilor disponibile până în acest moment, trupul neînsuflețit al acestuia a fost găsit între halta Scânteia și gara Ciurea. La fața locului au intervenit mai multe echipaje, inclusiv un echipaj al Institutului de Medicină Legală (IML), care efectuează procedurile specifice în astfel de cazuri.
Cauza decesului nu este cunoscută deocamdată
În acest moment, autoritățile nu au anunțat care este cauza decesului. Polițiștii și criminaliștii continuă cercetările pentru a stabili în ce condiții a murit bărbatul.
