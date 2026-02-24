Un bărbat de 53 de ani a murit după ce ambulanța chemată să îl ajute a rămas blocată în noroi

Articol scris de Scris de Realitatea de Iasi

Sursă: realitatea.net

Un bărbat în vârstă de 53 de ani a murit după ce ambulanța chemată să îi acorde ajutor a rămas împotmolită pe drumul județean DJ 282E, în comuna Mădârjac.

Incidentul s-a petrecut luni, 23 februarie 2026. Familia bărbatului a solicitat intervenția unei ambulanțe din cauza problemelor de sănătate ale acestuia. Echipajul medical a încercat să ajungă la pacient, însă autospeciala a rămas blocată în noroi pe o porțiune de aproximativ șase kilometri de drum neasfaltat. Pacient mort după ce ambulanta chemată să îl ajute a rămas împotmolită Sectorul respectiv al drumului DJ 282E este din pământ, iar în urma precipitațiilor recente a devenit dificil de parcurs. Din cauza întârzierii provocate de blocarea ambulanței, pacientul a decedat, iar autospeciala a fost scoasă din mocirlă cu ajutorul unui tractor.

Mai multe articole despre barbat , mort , noroi , ambulanta , Iași