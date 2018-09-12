A crescut numărul autorizațiilor de construire în județul Iași

Potrivit datelor oferite de Direcția Județeană de Statistică (DJS) Iași, în luna iulie s-au eliberat 245 de autorizații de construire pentru clădiri rezidențiale, cu 5,5 % mai mult față de luna iunie. Față de aceeași luna a anului trecut, creșterea este de 2,9 %.

„În perioada 1 ianurie – 31 iulie 2018, numărul autorizațiilor de construire pentru clădiri rezidențiale eliberate pe total județ a fost de 1.389, în scădere cu 8,4 % (minus 128 autorizații) față de aceeași perioadă din anul 2017. Pe medii de rezidență, s-a înregistrat o diminuare cu 10,6 % (minus 21 autorizații) în mediul urban și cu 8,1 % (minus 107 autorizații) în mediul rural", se arată în datele DJS Iași.La nivelul municipiului, Primăria Iasi a eliberat 97 de autorizații de construire pentru locuințe individuale, locuințe colective și branșări la autoutilități.