Publicat 24 nov. 2026, 08:45 Sursă tvrinfo

Ieșenii ar putea plăti taxe locale mai mari cu 7,3% începând de la 1 ianuarie 2027, conform unui proiect de hotărâre aflat în dezbatere publică. Iașiul este singurul municipiu din Regiunea Nord-Est care propune ajustarea dărilor locale cu rata inflației.

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