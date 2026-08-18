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Economie· 1 min citire
Conferință IMM România, marți, despre PNRR, creșterea prețurilor în energie și antreprenorii din HoReCa
Conferință IMM România
Publicat18 aug. 2026, 08:13
Sursărealitatea.net
IMM România trage un semnal de alarmă cu privire la Industria Ospitalității
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