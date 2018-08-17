Controale la comercianții din județul Iași. Nereguli găsite de oamenii legii

Agenții din cadrul Poliţiei municipiului Paşcani şi Serviciului de Investigații Criminale Iaşi au acționat pentru combaterea faptelor de comerț ilicit

.Au fost controlate patru maşini și 16 societăți comerciale, fiind legitimate 26 de persoane. De asemenea, au fost date 12 amenzi şi au fost confiscate bunuri în cuantum de 880 de lei.De exemplu, o tânără de 19 ani, din județul Bacău, a fost amendată, fiindu-i confiscați 180 de lei, bani susceptibili a proveni din activități ilicite, deoarece a efectuat acte de comerț în municipiul Iași fără a îndeplini condițiile legale.