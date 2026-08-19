Criza stocării de energie: cine blochează investițiile critice și cum pierde România teren în fața Bulgariei

Publicat 19 aug. 2026, 08:25 Sursă Realitatea PLUS

România rămâne mult în urma Bulgariei în privința capacităților de stocare a energiei. Expertul în energie Dian Popescu susține că investitorii români așteaptă chiar și doi ani pentru a obține documentele necesare instalării bateriilor, scrie Realitatea PLUS.

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