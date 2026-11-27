Publicat 27 nov. 2026, 11:48 Sursă realitatea.net

Despăgubiri pentru seceta din 2025: aproape 54.000 de fermieri vor primi banii în două săptămâni. Ajutorul maxim este de 333 lei/hectar.

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