Economie· 1 min citire

Doi elevi din Iași au inventat un sistem care verifică prospețimea cărnii în timp real

FOTO: ziaruldeiasi.ro

FOTO: ziaruldeiasi.ro

Realitatea de Iasi
Scris de Realitatea de Iasi Publicat: 15 iun. 2026, 08:11

Doi frați din Iași, Surya Silviu Salian și Shaan Salian, elevi ai Liceului Teoretic de Informatică „Grigore Moisil”, au creat ChromaVer, un sistem inteligent care poate verifica prospețimea cărnii.

Invenția pornește de la o problemă frecventă a consumatorilor: produsele din carne pot fi alterate chiar dacă data de expirare indică faptul că ar mai fi sigure pentru consum. Cei doi au observat că păstrarea și transportul în condiții necorespunzătoare pot accelera degradarea alimentelor.

Soluția lor folosește senzori de pH realizați din pigmenți naturali extrași din varză roșie și turmeric. Aceștia reacționează la gazele volatile, precum amoniacul, produse în timpul alterării cărnii, schimbându-și culoarea. Senzorul este plasat pe ambalaj, fără contact direct cu alimentul, iar materialele folosite sunt biodegradabile și sigure pentru industria alimentară, potrivit ziaruldeiasi.ro.

Proiectul include și un „ochi digital”: un sistem software bazat pe computer vision, scris în Python cu biblioteca OpenCV, care analizează culoarea senzorului și indică dacă produsul este sigur pentru consum sau trebuie retras. ChromaVer a câștigat medalia de aur la RoSEF 2025, a calificat echipa la ISEF 2026 din Phoenix, Arizona, unde frații au obținut Grand Award 4 la Chimie, și a fost premiat și la EuroInvent 2026. Invenția ar putea fi extinsă, în viitor, și la lactate, fructe sau legume.

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