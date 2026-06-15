Doi elevi din Iași au inventat un sistem care verifică prospețimea cărnii în timp real

Doi frați din Iași, Surya Silviu Salian și Shaan Salian, elevi ai Liceului Teoretic de Informatică „Grigore Moisil”, au creat ChromaVer, un sistem inteligent care poate verifica prospețimea cărnii.

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